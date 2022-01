Supercoppa: Allegri 'Bonucci recuperato, in porta Perin'

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Abbiamo recuperato Bonucci ma non Danilo, in porta giocherà Perin": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, svela alcune scelte in vista della Supercoppa Italiana. "Per Szczesny dobbiamo rispettare un protocollo - la spiegazione dell'allenatore - ed è sui vaccini: lo abbiamo fatto tutti, lui è stato l'ultimo e non ha ancora il green pass, dunque arriverà soltanto all'ultimo minuto". (ANSA).