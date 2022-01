'Fifa the Best': Donnarumma finalista per miglior portiere

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il portiere della Nazionale campione d'Europa Gianluigi Donnarumma è nella rosa dei tre finalisti per il premio 'Fifa the Best' di miglior portiere dell'anno 2021. Lo ha annunciato l'ente calcistico mondiale. A contendere il premio all'ex milanista saranno Edouard Mendy del Chelsea e Manuel Neuer del Bayern. Il nome del vincitore sarà annunciato il 17 gennaio.

In campo femminile le tre finaliste sono la tedesca Ann-Katrin Berger (Chelsea), la cilena Christiane Endler (Lione) e la canadese Stephanie Lynn Marie Labbé (Psg). Domani la Fifa svelerà i nomi dei tre finalisti-candidati per il premio di miglior allenatore, mentre venerdì verranno resi noti i nomi dei tre aspiranti al premio di giocatore dell'anno. (ANSA).