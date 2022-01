Roma: fatta per Maitland-Niles,arriva in prestito secco

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Il primo rinforzo per Mourinho è in arrivo. Tiago Pinto dovrebbe concludere entro stasera gli ultimi dettagli per l'acquisto di Maitland-Niles dall'Arsenal. Il terzino arriva in prestito secco (nessuno diritto od obbligo di riscatto) dietro un corrispettivo di un milione di euro (500 mila subito e i restanti sotto forma di bonus). Lo stipendio del giocatore sarà interamente a carico dei giallorossi e già domani potrebbe sostenere le visite mediche. (ANSA).