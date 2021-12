Lazio: Immobile negativo al Covid e subito in campo

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Ciro Immobile torna in campo. Il rientro dell'attaccante della Lazio dopo la positività al Covid è avvenuto questa mattina, alla ripresa degli allenamenti, agli ordini di Maurizio Sarri a Formello. Il bomber biancoceleste ha effettuato il tampone come tutto il gruppo squadra ed è finalmente risultato negativo dopo aver saltato le ultime due partite contro Genoa e Venezia. Nel pomeriggio è prevista una nuova seduta, mentre Sarri fa la conta degli attuali indisponibili. Ancora affaticato Hysaj, infortunato Acerbi (lesione muscolare al flessore della coscia sinistra), entrambi out per la sfida con l'Empoli. Oggi hanno saltato la prima seduta anche Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Romero e Akpa Akpro, quest'ultimo convocato dalla Costa d'Avorio per la coppa d'Africa. (ANSA).