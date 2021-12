2-0 all'Atletico, Real vince il derby di Madrid

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il Real Madrid domina il derby della capitale spagnola e vince per 2-0 sull'Atletico, risultato che non rispecchia a pieno la supremazia degli uomini di Carlo Ancelotti nella sfida giocata al Bernabeu.

A dare il successo alle 'merengues' sono stati i gol del solito Benzema e di Asensio. L'Atletico polemizza per la mancata espulsione di Mendy che, già ammonito, ha commesso un brutto fallo su Lemar, che avrebbe meritato un altro 'giallo'.

Ora il Real è primo con 42 punti e +8 sul Siviglia che è secondo e ha una partita in meno. Segue poi il Betis a quota 33, mentre l'Atletico, ora quarto a pari merito con la Real Sociedad, ha 13 lunghezze di distacco dai 'cugini'. (ANSA).