Diallo e Hamraoui tornano ad allenarsi insieme

(ANSA) - PARIGI, 07 DIC - Dopo circa un mese hanno ripreso stamane gli allenamenti collettivi, allenandosi quindi in gruppo, le centrocampiste del Paris Saint-Germain Aminata Diallo e Kheira Hamraoui. Lo ha annunciato in conferenza stampa il tecnico Didier Ollé-Nicolle, alla vigilia del match di Champions League contro il Kharkiv in Ucraina. L'allenatore però non si è sbilanciato riguardo a un loro possibile impiego in partita.

Hamraoui a inizio novembre era stata vittima di un'aggressione per la quale la sua compagna di reparto era stato sottoposta a fermo (e poi rilasciata) perché considerata dagli investigatori la possibile mandante nell'ambito di una rivalità sportiva.

"Sono ragazze - ha spiegato l'allenatore - che non giocano da un mese, che si sono allenate a tratti. Il lato fisico e mentale è molto importante per un'atleta di alto livello, nella preparazione di queste giocatrici. E' come se fossero infortunate, ritengo che siano infortunate da un mese. Ci vuole tempo per tornare fisicamente e psicologicamente. È un ritorno di queste due ragazze in rosa. Dobbiamo riabituarci a vivere insieme". (ANSA).