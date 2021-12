Calcio: Udinese, ore decisive per futuro Gotti

(ANSA) - UDINE, 07 DIC - Il futuro di Luca Gotti sulla panchina dell'Udinese è sempre più in bilico. La sconfitta di Empoli, e il modo in cui è maturata, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo - come era accaduto tre giorni prima con la Lazio - sembrano aver definitivamente incrinato il rapporto tra la famiglia Pozzo e il tecnico.

Secondo quanto apprende l'ANSA, nelle prossime ore ci potrebbero essere novità: sono ancora in corso colloqui con l'allenatore in carica, ma si stanno anche sondando numerose piste alternative.

In pole position nelle ultime ore sembra essere scattato Dejan Stankovic, che conosce l'ambiente per essere stato vice di Andrea Stramaccioni alcuni anni fa. Possibile un 'derby' nerazzurro con Walter Zenga, tecnico che è stato più volte accostato ai Pozzo in passato. Più defilati Maran e Giampaolo.

Si vocifera anche di una pista a sorpresa, che porterebbe a un tecnico spagnolo emergente. (ANSA).