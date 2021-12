Bundesliga: doppietta Lewandowski, Bayern vince 3-2 a Dortmund

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Spettacolo in Bundesliga con il 'klassiker' Borussia Dortmund-Bayern Monaco tra cinque gol, Var, un espulso e tante emozioni. Alla fine la spunta il Bayern che allunga a +4 in vetta alla classifica sui gialloneri. Subito Brandt-gol, ma Lewandowski lo agguanta quattro minuti dopo.

Coman firma il sorpasso, Haaland fa 2-2 con un destro a giro.

Nel finale decide un rigore del bomber polacco assegnato dopo la verifica al monitor dell'arbitro (che poi espelle Rose per proteste). Finisce 3-2 dopo ben dieci minuti di recupero.

Nelle altre sfide del massimo campionato tedesco, il Bayer Leverkusen demolisce il Furth 7-1 con poker dell'ex Roma Schick.

Vincono Hoffenheim, 3-2 all'Eintracht, e Mainz, 3-0 al Wolfsburg. Bochum ok ad Augsburg, pari Arminia-Colonia. (ANSA).