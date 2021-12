Messi mostra al pubblico di Parigi il Pallone d'Oro

(ANSA) - PARIGI, 01 DIC - Acclamato dai tifosi, Lionel Messi ha presentato al pubblico il suo settimo Pallone d'Oro al Parco dei Principi, dieci minuti prima del fischio d'inizio della partita di Ligue 1 tra Paris SG e Nizza. Oltre all'argentino, l'italiano Gianluigi Donnarumma è stato premiato dal PSG, per aver vinto lunedì il Trofeo Yachine come miglior portiere dell'anno.

I due giocatori hanno esposto i loro trofei su una piccola piattaforma installata sul prato, con lo slogan "Paris Golden City". Sia l'argentino che l'italiano partono all'inizio nel match della 16° giornata di Ligue 1, che oppone la capolista alla terza in classifica. (ANSA).