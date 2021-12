Calcio:Barcellona perde Sergi Roberto, si opera in Finlandia

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il Barcellona perderà per alcuni mesi Sergi Roberto. Il centrocampista sarà infatti operato nei prossimi giorni al "muscolo femorale della coscia destra", ha annunciato il club catalano in un comunicato. Il giocatore sarà operato a Turku, in Finlandia, dal dottor Lasse Lempainen e con la supervisione dei servizi medici del Barcellona. Si prospetta uno stop di circa quattro mesi per il giocatore. Il Barcellona ha fatto sapere che diramerà un nuovo comunicato dopo l'intervento chirurgico. Sergi Roberto ha disputato questa stagione 12 gare e segnato due gol. Inizialmente fermo per una elongazione al quadricipite della coscia destra a fine ottobre il giocatore - lo scorso anno a lungo fermo per una serie di infortuni - era tornato ad allenarsi in gruppo ma si è infortunato nuovamente. (ANSA).