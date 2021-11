Dionisi, il Sassuolo ha meritato ma ora serve continuità

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Abbiamo iniziato a far meglio quando siamo andati sotto. Sono contento, ora dobbiamo trovare continuità di risultati. Le prestazioni sono mancate poche volte ma dobbiamo andare avanti. Sono tre punti importanti ma non valgono doppio. Oggi abbiamo rimontato il Milan a San Siro e meritato ma la prossima contro il Napoli sarà ancora difficile": lo dice il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi in conferenza stampa, dopo la vittoria netta sul Milan a San Siro.

Un successo che porta la firma di giocatori italiani, Scamacca e Berardi. "E' una cosa che il Sassuolo deve avere, un blocco di italiani. Se non si conosce la realtà è difficile trasmetterla a chi arriva da fuori. Perché abbiamo un seguito di qualità ma non di grandi numeri ed è difficile da spiegare".

