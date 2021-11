Champions: Allegri, spiace per 4 gol ma obiettivo raggiunto

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - "Dispiace aver preso quattro gol, ma l'obiettivo è stato raggiunto": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta per 4-0 a Londra contro il Chelsea. "Loro sono campioni d'Europa, sono anche contento per il primo tempo - aggiunge l'allenatore, qualificato per gli ottavi ma ora al secondo posto del girone dietro agli inglese - mentre nella ripresa siamo stati troppo leggeri in occasione del secondo e del terzo gol: all'andata siamo stati attenti per 90 minuti, oggi abbiamo un pochino mollato e abbiamo subito".

"E' una sconfitta pesante, siamo stati poco attenti: ci hanno messo in difficoltà, sul primo gol subito su calcio d'angolo forse c'era un fallo di mano": Leonardo Bonucci commenta così il poker di Londra. "Adesso dobbiamo metterla da parte e guardare alla prossima partita contro l'Atalanta" aggiunge il capitano bianconero. E anche Wojciech Szczesny vuole voltare pagina: "E' una sconfitta inaccettabile e giustamente riceveremo critiche, ma è importante avere uno scontro diretto già sabato così da poter rispondere sul campo" dice l'estremo difensore. (ANSA).