Spagna: Vinicius Jr trascina Real Madrid, 4-1 a Granada

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Trascinato da un Vinicius Junior al quale oggi è riuscito tutto, e di cui 'Marca' scrive che "la Liga comincia a stargli stretta", il Real Madrid (al terzo successo consecutivo) vince per 4-1 sul campo del Granada e va in testa alla Liga, a quota 30, in attesa di conoscere il risultato della Real Sociedad, che di punti ne ha 28 e questa sera alle 21 gioca contro il Valencia.

Nel primo tempo per le 'merengues' vanno a segno Asensio e Nacho, nella ripresa Vinicius e Mendy archiviano la pratica.

Inutile il gol del Granada messo a segno da Suarez. (ANSA).