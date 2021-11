Serie A: Atalanta-Spezia 5-2

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'Atalanta travolge 5-1 lo Spezia a Bergamo nel primo anticipo della 13/a giornata di serie A. Una partita a senso unico, anche se sono i liguri ad aprire le marcature all'11' con Nzola, subendo però l'immediata rimonta dei padroni di casa con doppietta di Pasalic e rigore di Zapata per il 3-1 al 45'. Nella ripresa, l'Atalanta è in controllo e segna ancora nel finale con Muriel e Malinovsky, subendo nel recupero la seconda rete di Nzola. I bergamaschi, quarti in classifica, salgono a 25 punti agganciando l'Inter, che domani ospiterà il Napoli, mentre lo Spezia resta ferma a 11, al quint'ultimo posto. (ANSA).