Calcio: vincono Barcellona e Atletico, pari del Siviglia

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Comincia con una vittoria, non esaltante, l'avventura di Xavi Hernandez sulla panchina del Barcellona, che si è imposto 1-0 sull'Espanyol al Camp Nou con un dubbio rigore trasformato da Memphis Depay nella ripresa. I blaugrana sono sesti in classifica, con 20 punti, lontani dalla vetta, dove al momento ci sono il Siviglia, che ha pareggiato 2-2 con l'Alaves, e la Real Sociedad, in campo domani col Valencia, mentre il Real Madrid, per ora terzo, sarà in trasferta a Granada.

Come il Barcellona, ha vinto di misura anche l'Atletico Madrid, un 1-0 all'Osasuna ottenuto con una rete negli ultimi minuti dal brasiliano Felipe. I colchoneros, che in settimana affronteranno il Milan in Champions League, sono quarti con 26 punti (ANSA).