Conte pigliatutto, per il Tottenham pensa a Pickford

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Pierluigi Gollini, ma non solo: Antonio Conte ha grandi progetti di rilancio per il Tottenham e ha già chiesto al ds Fabio Paratici l'acquisto di un altro portiere di peso per sostituire il campione del mondo francese Hugo Lloris, 35 anni e in scadenza di contratto a fine stagione.

Secondo il Mirror, l'allenatore del Tottenham ha mostrato interesse nei confronti di Jordan Pickford, portiere dell'Everton e della Nazionale inglese. Alla fine, dunque, Gollini sarebbe costretto a giocarsi il posto fra i pali degli 'Spurs' proprio con Pickford, in caso di arrivo di quest'ultimo.

(ANSA).