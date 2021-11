Ronaldo: 'Obiettivo mondiali ancora molto vivo'

"Il calcio ci ha dimostrato che a volte sono i percorsi più tortuosi che portano ai risultati più ambiti. Il risultato di ieri è stato duro, ma non abbastanza per abbatterci. L'obiettivo di essere presenti ai Mondiali del 2022 è ancora molto vivo e sappiamo cosa dobbiamo fare per arrivarci. Niente scuse. Il Portogallo va in Qatar". Così Cristiano Ronaldo in un post su Instagram dopo la sconfitta del suo Portogallo subita in casa contro la Serbia (2-1) al termine del girone di qualificazione. Ora la nazionale portoghese dovrà superare gli spareggi per partecipare ai Mondiali del prossimo anno.