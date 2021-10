Mazzarri: 'Azione su Pavoletti era da rivedere al Var'

Mazzarri è arrabbiato alla fine della partita contro la Roma. Per la sconfitta e per l'arbitraggio. "Perché non si è andati a vedere l'episodio del rigore su Pavoletti? Addirittura è stato fischiato fallo contro.

A Firenze hanno lasciato stare e poi valutato al Var dopo qualche minuto. Qui si doveva fare lo stesso: andare a valutare al Var".

Anche il risultato non va giù all'allenatore del Cagliari: "Era una partita almeno da pari e se c'era qualcuno che doveva prendere tre punti eravamo noi". Però è anche contento della prestazione: "All'80% per la prima volta ho visto la squadra che voglio - ha detto il tecnico - e questo mi fa sperare bene.

Queste partite le dobbiamo fare con tutti, non solo con le big.

Sì è vista una squadra con molto carattere che ha concesso poco o nulla alla Roma. Abbiamo avuto anche due occasioni d'oro per raddoppiare: Pavoletti non si è reso conto di essere da solo, altrimenti sarebbe stato raddoppio. Se continuiamo a giocare così da squadra vedrete che problemi non ce ne saranno".