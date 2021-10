Torino: Mandragora: 'Ho temuto il peggio, ci vediamo presto'

"Avevo temuto il peggio, fortunatamente però non è stato così": sui social, Rolando Mandragora parla dopo l'infortunio subito ieri durante la sfida contro il Napoli. "Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco - precisa il centrocampista del Torino - grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortato con diversi applausi e a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me. Ci vediamo presto".