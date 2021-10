Allegri: 'Derby col Torino più difficile che con Chelsea'

Nel derby con il Toro "possiamo dare un'altra piccola sistemata alla nostra classifica. Non ancora quella definitiva. ma un altro colpetto possiamo darlo".

Così il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, alla vigilia della stracittadina torinese. "Ma - è il monito dell'allenatore della Juventus - sarà una partita difficile perché i granata corrono e pressano, per il Toro è, come sempre, la partita della vita. Per noi sarà una partita più difficile di quella di mercoledì con il Chelsea".