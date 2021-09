Lavoro differenziato per Ibra, out contro l'Atletico

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per la sfida contro l'Atletico Madrid di domani sera. L'attaccante svedese ha lasciato il centro sportivo rossonero prima dell'allenamento della squadra avendo svolto in mattinata lavoro differenziato. Stefano Pioli spera di poterlo recuperare dopo la sosta per le nazionali della prossima settimana.