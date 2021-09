Serie A: Spezia-Juventus 2-3 e Salernitana-Verona 1-2 DIRETTA

In campo Spezia-Juventus 2-3 e Salernitana-Verona 1-2 DIRETTA

Spezia-Juventus 2-3: De Ligt porta avanti la Juventus al 72'

De Ligt porta avanti la Juventus al 72' Spezia-Juventus 2-2: Chiesa pareggia per la Juventus al 66'

Chiesa pareggia per la Juventus al 66' Spezia-Juventus 2-1: Antiste al 49' firma il sorpasso sulla Juventus

Antiste al 49' firma il sorpasso sulla Juventus Salernitana-Verona 1-2: Gondo accorcia per i padroni di casa al 47' del primo tempo

Gondo accorcia per i padroni di casa al 47' del primo tempo Spezia-Juventus 1-1: Gyasi pareggia al 33'

Gyasi pareggia al 33' Salernitana-Verona 0-2: Kalinic ancora a segno al 30', doppietta per il bomber schierato da Tudor

Kalinic ancora a segno al 30', doppietta per il bomber schierato da Tudor Spezia-Juventus 0-1: Al 28' bianconeri avanti con una rete di Kean

Al 28' bianconeri avanti con una rete di Kean Salernitana-Verona 0-1: al 7' Verona avanti all'Arechi con un gol di Kalinic

Terzultimo e con zero vittorie all'attivo, Massimiliano Allegri pensa alla sfida contro lo Spezia con il massimo del realismo possibile. "Se si guarda la classifica, e non la vorrei guardare, è uno scontro diretto per la salvezza, c'è poco da dire" il commento del toscano sulla gara del 'Picco'. E la Juventus deve necessariamente cambiare marcia: "Era da 60 anni che non avevamo due punti dopo quattro partite, ora è inutile chiacchierare ma bisogna solo vincere - l'appello dell'allenatore in conferenza stampa - anche perché con una vittoria guarderemo le cose in modo diverso".