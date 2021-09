Serie A: Milan-Venezia e Cagliari-Empoli

In campo alle 20.45 Milan-Venezia e Cagliari-Empoli DIRETTA

Olivier Giroud non è stato convocato per la sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Venezia. L'attaccante francese non risulta nella lista dei convocati diramata dal club rossonero. Un'assenza che si unisce a quella di Ibrahimovic, messias, Kjaer, Calabria, Bakayoko e Krunic. Sette indisponibili per quella che è una vera emergenza per il Milan.

Primo esame superato, ora tocca al secondo: il Cagliari alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo due pareggi e due sconfitte. Alla Unipol Domus arriva l'Empoli, un punto sopra i rossoblù: la squadra di Mazzarri può provare ad effettuare il sorpasso. Per il neo allenatore dei sardi da una parte c'è la tentazione di confermare in blocco la formazione dell'Olimpico, dall'altra c'è anche la voglia di rimettere in campo da subito due-tre giocatori chiave della rosa come Godin, Strootman e Pavoletti.