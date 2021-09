Fiorentina-Inter, Italiano: 'Ora cavalchiamo onda entusiasmo'

''Non mi aspettavo un avvio così importante della mia squadra, ci speravo, ci credevo. Ma essere a questo livello mi rende felice e mi riempie di orgoglio. Ora dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo, sarebbe da stupidi abbassare la guardia anche perché ci aspetta la gara più difficile del campionato''. Così Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani sera al Franchi contro l'Inter da cui la sua Fiorentina dista in classifica un solo punto. ''Dei nerazzurri dobbiamo temere tutto, sono i campioni in carica e stanno bene come dimostra la goleada al Bologna -avverte il tecnico viola - ma giocando con lo stesso spirito mostrato finora potremo metterli in difficoltà. Se supereremo questo esame dopo averlo preparato con un solo allenamento vuol dire che stiamo iniziando ad essere una squadra importante''.

Domani in campo per la quinta giornata anche Bologna-Genoa e Atalanta-Sassuolo.