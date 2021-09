Roma, Mourinho: 'Pellegrini rinnoverà nei prossimi giorni'

"Pellegrini firmerà il contratto nei prossimi giorni e questo darà ancora più forza al suo rapporto con i tifosi', lo ha detto Josè Mourinho a Sky Sport nel post partita con il CSKA Sofia parlando del rinnovo del capitano giallorosso. Della prestazione, però, non è contento: "Non abbiamo giocato bene. Sono soddisfatto del risultato, ma non la qualità del gioco. A centrocampo c'è stata poca intensità, i due terzini non hanno spinto tanto. Nei duelli difensivi abbiamo perso tanto. Non meritavamo di vincere 5-1". Poi torna a battere sulla profondità della rosa: "La differenza tra noi e le altre big della Serie A è proprio li, i ragazzini devono crescere e devono diventare da bambini a giocatori competitivi". Infine conclude con una battuta:"Io scherzavo con il mio staff che ogni giorno dobbiamo andare a San Pietro per pregare che non ci siano infortuni. La nostra rosa è limitata. Dobbiamo fare comunque le cose con tranquillità e dobbiamo essere felici di quello che stiamo costruendo. Tatticamente la squadra deve per forza migliorare, ma dobbiamo rimanere tranquilli".