Europa League: Galatasaray-Lazio 0-0 LIVE

In campo Galatasaray-Lazio 0-0 (DIRETTA) Biancocelesti all'esordio insieme al Napoli in Europa League. La Roma debutta in Conference contro il Cska Sofia.

I biancocelesti alle 18.45 scendono in campo in casa del Galatasaray mentre il Napoli è atteso alle 221 dal Leicester. 'Dobbiamo dare una risposta a noi stessi e, se ci riusciremo, saremo contenti anche per i nostri tifosi. Finora abbiamo svolto due buone gare ed una no: per me era prevedibile, chi non se lo aspettava non si è ancora reso conto di ciò che stiamo facendo", ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia del match.

Chiede ambizione ai suoi giocatori Spalletti. 'Nel calcio non è come spingere un interruttore, la devi costruire questa mentalità giorno dopo giorno. Per cui massimo rispetto, attenzione e voglia di andare ad ottenere il risultato più alto possibile in questa competizione. Partite di livello top come Leicester-Napoli sono la bicicletta che sognavamo di pedalare per cui non si snobba assolutamente niente''. Il tecnico è ottimista sulla possibilità di vedere insigne in campo a Leicester. ''Insigne ha fatto tutto l'allenamento per cui se le sensazioni saranno quelle ottimali potrebbe essere della partita. Ha subito una botta - aggiunge - ma ha saltato un solo allenamento di quelli un po' più ritmati e quindi è nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza'

Programma della prima giornata della fase a gironi di Europa League (DIRETTA)

Gruppo E:

Galatasaray-LAZIO

Lokomotiv Mosca-Marsiglia

Gruppo F:

Stella Rossa-Braga

Midyjtalland-Ludogorets

Gruppo G:

Betis-Celtic

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Gruppo H:

Rapid Vienna- Genk

Dinamo Zagabria- West Ham

In campo alle ore 21:

Gruppo A:

Broendby-Sparta Praga;

Rangers- Lione

Gruppo B:

Monaco-Sturm Graz

Psv Eindhoven-Real Sociedad

Gruppo C:

Leicester- NAPOLI

Spartak Mosca-Legia 0-1 (giocata ieri)

Gruppo D:

Olympiacos-Anversa;

Eintracht Francoforte-Fenerbahce