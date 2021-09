Europa League, Osimhen contento: 'Ottimo inizio di stagione'

Victor Osimhen, protagonista assoluto della serata del Napoli a Leicester, è felicissimo. ''Sino contento per me - dice ai microfoni di Sky - e per come ha giocato la squadra dopo essere stati sotto di due gol. E' un ottimo inizio''.''Non voglio fissare un obiettivo. Il club - aggiunge - ha sempre creduto in me e cominciare con due gol è importante. Ora voglio continuare così. Voglio dare tutto a questa squadra, stare bene in salute e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati''. ''Dobbiamo fare un passo dopo l'altro'' conclude il calciatore nigeriano.