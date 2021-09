Ora è ufficiale: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari: ha firmato un contratto con il club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblu il vice allenatore Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini. L'ingaggio - secondo le prime indiscrezioni raccolte - parte da un milione di euro a stagione. Mazzarri, che arriva in sostituzione dell'esonerato Leonardo Semplici, è atteso in mattinata a Cagliari e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento.