Primo allenamento Ronaldo con Manchester United

Per la prima volta da quando è tornato in Inghilterra Cristiano Ronaldo, entrato in campo assieme allo spagnolo Juan Mata, si è allenato sul prato del centro tecnico del Manchester United, a Carrington. In precedenza CR7 aveva avuto un colloquio con l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solksjaer, suo compagno di squadra allo United dal 2003 al 2006. Ronaldo si è allenato assieme ai compagni non convocati dalle rispettive nazionali, e il suo 'come back' con lo United è previsto per sabato contro il Newcastle, match per il quale si sta cercando di vedere se sia possibile trovare una copertura televisiva (non tutti i match della Premer vengono trasmessi, e per questo non era previsto). Non si sa se CR7 verrà schierato in campo dall'inizio. Intanto lo United ha annunciato che rimborserà tutti i tifosi che avevano acquistato la maglia della squadra di quest'anno con il numero 7 e il nome Cavani, che ora ha lasciato questo numero al portoghese e ha preso il 21.