Milan: Ibra sta bene, a disposizione contro la Lazio

Zlatan Ibrahimovic sta bene, è pienamente recuperato ed è a disposizione per la partita contro la Lazio. Sarà Stefano Pioli a decidere se schierarlo domenica sera ma l'attaccante svedese, a quattro mesi di distanza dall'ultima partita, è di nuovo arruolabile. Buone notizie, dunque, per il tecnico rossonero che dovrà gestire a squadra in tre partite di fuoco: contro i biancocelesti domenica, mercoledì a Liverpool nel debutto di Champions League e contro la Juventus a Torino il weekend successivo.

Oggi il Milan è tornato ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi e anche Kessié - assenza pesante in questo avvio come quella di Ibra - ha svolto per la prima volta la seduta con il resto della squadra. Due rientri fondamentali in attesa di conoscere l'esito del tampone di controllo di Olivier Giroud fissato per il fine settimana, dopo dieci giorni di quarantena.