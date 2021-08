DIRETTA SERIE A Juventus - Empoli Fiorentina - Torino FOTO

In campo alle 20.45 Juventus - Empoli e Fiorentina - Torino per gli anticipi del sabato sera della seconda giornata di Serie A

COSI' ALLA VIGILIA

Allegri "rinforzi solo se ci migliorano, rosa ottima" - "Mancano tre o quattro giorni alla fine del mercato, ma siamo in linea: se riusciamo a trovare un giocatore che migliora la rosa, bene; altrimenti rimaniamo con questa": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto sui giocatori a disposizione dopo l'addio di Ronaldo. "La rosa è ottima, sono soddisfatto di chi ho a disposizione - spiega l'allenatore bianconero - ora concentriamoci su chi c'è, hanno potenzialità per fare una grande stagione". Sui possibili obiettivi, come Moise Kean: "Non ha senso parlare di giocatori di altri, dobbiamo pensare alla gara, al mercato ci pensa la società".

Italiano, reagire a ko di Roma e ripartire - ''E' la prima in casa per noi, dobbiamo reagire alla sconfitta con la Roma e partire dalle tante cose positive di quella gara convincendoci di essere una squadra di livello''. Così Vicenzo Italiano aspettando la sfida di domani sera al Franchi con il Torino contro cui ha fatto capire che l'ultimo acquisto, Lucas Torreira, non sarà titolare. ''Nell'immediato penso che questo giocatore potrà aggiungere poco visto che si è allenato con noi ieri per la prima volta - ha spiegato il tecnico viola - Comunque è arrivato un elemento di grandissimo spessore, avrà bisogno di qualche settimana per integrarsi ma uno del suo calibro ci metterà poco. Se mi aspetto da qui alla fine del mercato un esterno d'attacco? Non faccio nomi - ha sorriso Italiano davanti alle voci che da tempo accostano la Fiorentina Berardi, Orsolini, Plata - Vediamo se ci sarà qualche opportunità negli ultimi giorni di trattative. So che più acquisti arrivano e più aumentano le pressioni ma tutto questo mi fa piacere''.