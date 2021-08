DIRETTA SERIE A Atalanta Bologna 0-0 e Lazio Spezia 5-1 FOTO

In campo Atalanta Bologna 0-0 e Lazio Spezia 5-1 DIRETTA LIVE E FOTO per i primi due anticipi del sabato della seconda giornata di Serie A

GOL

Lazio-Spezia 5-1 al 70' Hysaj per la quinta rete dei padroni di casa che stanno dominando

Lazio-Spezia 4-1 al 47' Anderson apre subito il secondo tempo allungando a 4 i gol della Lazio

Lazio-Spezia 3-1 al 45'+2 Immobile realizza una tripletta con un gol di testa

Lazio-Spezia 2-1 al 45' Ciro Immobile sbaglia un calcio di rigore

Lazio-Spezia 2-1 al 15' ancora Immobile per il vantaggio degli uomini di Sarri

Lazio-Spezia 1-1 al 5' padroni di casa pareggiano subito con Immobile

Lazio Spezia 0-1 al 4' Verde porta in vantaggio i liguri

COSI' ALLA VIGILIA

L'Atalanta si trova tra l'incudine delle operazioni a tavolino per rinforzarsi e il martello di Sinisa Mihajlovic alla seconda di campionato. "Non mi aspetto regali dal mercato negli ultimi due giorni, nemmeno Koopmeiners. L'importante è cementare la solidità del gruppo, da cui dovrebbe andare via solo Lammers. Pensiamo al Bologna, poi c'è la Champions dopo la sosta". La premessa di Gian Piero Gasperini è tutta un programma, anche perché c'è il bel gioco di stampo nerazzurro da recuperare: "Abbiamo riconosciuto di non aver fatto una buona partita a Torino e di non aver meritato la vittoria, forse aver segnato subito ci ha fatto cambiare atteggiamento inducendoci a stare più bassi. Ma siamo rimasti comunque in partita spuntandola alla fine". Il tecnico prova a guardare avanti, concentrandosi sull'avversario di turno: "Mi auguro che riusciremo a esprimerci meglio sul piano tecnico. Rientrano Toloi e Freuler dalla squalifica, Zapata si sta riprendendo e De Roon ne avrà ancora per tre turni - prosegue -. Il Bologna ha dei valori, un calcio propositivo, crea situazioni pericolose e ha aggiunto Arnautovic che dà loro peso ulteriore in area: dobbiamo sviluppare bene il gioco, il nostro modo di difenderci e di contrattaccare creandoci opportunità. E occhio alle palle inattive, con De Silvestri che s'inserisce".