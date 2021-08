Samp: D'Aversa, pagato un episodio ma ottima gara

Esordio con sconfitta per la Samp di Roberto D'Aversa che ha comunque tenuto testa al più quotato Milan. "Sotto l'aspetto della prestazione i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, giocando alla pari con una squadra forte come il Milan, che non dimentichiamo l'anno scorso ha vinto più di tutti fuori casa. E questa sera il risultato è rimasto in equilibrio sino al novantesimo. Alla fine - ha concluso - siamo stati condannati da un episodio ma sotto l'aspetto della prestazione , ripeto, abbiamo giocato un'ottima gara". Oltre alla sconfitta purtroppo in casa Sampdoria si segnala l'infortunio alla caviglia a Gabbiadini. "Dispiace per il suo infortunio e lo valuteremo domani. La caviglia gli si era girata ma sul lettino l'ho visto più tranquillo, però posso solo dire che dobbiamo aspettare domani la valutazione".