Roma: Zaniolo gol e fascia, 'che bella giornata'

"Che bella giornata", è il commento di Zaniolo sotto la foto postata su Instagram dopo la prima amichevole della stagione andata in scena questo pomeriggio a Trigoria. Con il Montecatini finisce 10-0 per la Roma, ma le emozioni per Nicolò cominciano tutte nelle ripresa quando torna in campo dopo quasi un anno di assenza segnando anche un gol su calcio di rigore e indossando la fascia da capitano. Una mossa che Mourinho ha fatto per premiare il percorso riabilitativo di Zaniolo. Al trequartista giallorosso mancava solo la risposta dal campo: ora è arrivata anche quella ed è positiva.