Premier a metà agosto, il via con Tottenham-City

A due mesi dal calcio d'inizio della prossima stagione, è stato presentato il calendario della Premier League 2021-22 che parte subito con un big-match tra Tottenham e i campioni del Manchester City. Il campionato inglese comincerà, come consuetudine, a ridosso di Ferragosto, dopo il preludio della Community Shield.

Tra le sfide più interessanti della prima giornata c'è quella che vede il neo-promosso Brentford, club di un sobborgo di Londra, ricevere la visita dell'Arsenal, riproponendo un derby che nella massima divisione non si vede dal 1946-47. Debutti in salita anche per le altre due neo-promosse: il Norwich se la vedrà contro il Liverpool, il Watford contro l'Aston Villa.

Appuntamenti domestici, viceversa, per altre due favorite per il titolo: il Manchester United riceverà la visita all'Old Trafford del Leeds, mentre il Chelsea, vincitore della Champions League, sarà impegnato allo Stamford Bridge in un altro derby londinese contro il Crystal Palace. Non è ancora chiara quale sarà la capienza consentita alla ripresa del campionato, in base alle norme anti-Covid in vigore in agosto, ma i vertici della Premier League si aspettano un ritorno, almeno parziale, dei tifosi sugli spalti.