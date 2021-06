Bonucci: 'Il ritorno di Allegri è stata la scelta giusta'

"Il ritorno di Allegri alla Juventus è stata la scelta giusta; una volta deciso di togliere l'incarico a Pirlo è stato giusto richiamare un allenatore con grandissima esperienza come lui, che già sa cosa significa stare alla Juve e ci aiuterà ad arrivare a quegli obiettivi che un club come la Juve si prefigge ogni anno''. Così Leonardo Bonucci ha commentato il ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera.

''Quest'anno alla Juve i risultati sono arrivati e non arrivati e questo ha un po' intaccato l'entusiasmo - ha proseguito il difensore - Però abbiamo portato a casa due trofei e la qualificazione Champions che erano gli obiettivi minimi. Va dato merito a Pirlo di aver saputo gestire tanti campioni e non era facile anche perché era la sua prima esperienza da allenatore''.