Tevez saluta il Boca 'La mia carriera qui è finita'

"La mia carriera in Argentina è finita. Ho sempre detto che l'unico club in cui avrei giocato sarebbe stato il Boca, senza dubbio": Carlos Tevez saluta il Boca Junior e probabilmente da anche l'addio al calcio. Il 37enne ex tra l'altro della Juventus, in una conferenza stampa alla 'Bombonera' non ha chiarito quale sarà il suo futuro e ha spiegato il suo addio al Boca con "motivi familiari". "Mi faccio da parte - le parole dell'Apache - perché non ho le risorse, mentalmente, per continuare. Non so cosa farò della mia vita, ora voglio riposare e stare con la mia famiglia".

"Pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato - ha aggiunto - ma sono qui per dirvi che non resterò al club. Non è un addio a questa maglia ma un arrivederci, perché ci sarò sempre. Il Boca ti chiede di dare il massimo, e mentalmente non sono stato in grado di farlo. Non ho avuto il tempo di piangere mio padre che stavo già giocando di nuovo", ha concluso.