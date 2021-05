Finale Coppa Italia donne, coprifuoco alle 24 per il pubblico

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza per posticipare di un'ora l'inizio del coprifuoco per i tifosi che al Mapei Stadium di Reggio Emilia assisteranno alla finale di Coppa Italia donne di calcio, Milan-Roma, in programma alle 20.30. Il ministro - informa la Figc - ha firmato un'ordinanza valida 'esclusivamente nella giornata di oggi' e solo 'in relazione allo svolgimento della finale di Coppa Italia femminile che si terrà a Reggio Emilia', che sposta l'inizio del coprifuoco alle 24. Il termine orario degli spostamenti per i partecipanti all'evento inizierà a mezzanotte e terminerà alle ore 5 del giorno successivo, al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita del Mapei Stadium.