Nicola: "Comunque vada, il Torino resta nel cuore"

"Indipendentemente da ciò che accadrà, questa esperienza è entrata a far parte del mio cuore, assieme a questi colori meravigliosi ed all'affetto dei nostri fantastici tifosi. Sempre Forza Toro": termina così il lungo messaggio social del tecnico granata Davide Nicola. "Il gran lavoro svolto da tutti noi deve lasciarci soddisfatti perché ci ha consentito di raggiungere qualcosa di importante e di non scontato - spiega su Instagram Nicola, atteso da un incontro con il presidente Cairo dopo il quale si delineerà il suo futuro - e quando le cose volgono in un certo modo, bisogna mettersi a lavorare duramente. Sappiamo quanto è stato complicato, ciononostante abbiamo vissuto quattro mesi importanti fatti di emozioni".