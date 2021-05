Europei: convocati Spagna, Sergio Ramos fuori a sorpresa

Il capitano della Spagna Sergio Ramos non è stato inserito a sorpresa nella lista svelata oggi dei 24 giocatori che giocheranno l'Europeo dall'11 giugno all'11 luglio. "Ho deciso che non sarebbe stato in lista perché non ha potuto giocare in questa stagione, soprattutto da gennaio", ha detto l'allenatore Luis Enrique per spiegare l'assenza del 35enne difensore del Real Madrid.