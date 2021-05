Nicola 'io sono da Toro, ma devo parlare col club...'

"Ho dimostrato di essere da Toro, ma la mia testa è a domani: vogliamo vincere e agganciare chi ci sta davanti, da lunedì in poi avrò un incontro con il presidente e con il direttore": così il tecnico granata, Davide Nicola, sul proprio futuro alla vigilia dell'ultima di campionato contro il Benevento. "Non mi sono mai sentito solo, esporrò le mie idee alla società - continua l'allenatore del Torino - e per me sarebbe un piacere poter proseguire la mia avventura".