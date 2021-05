Ajax campione d'Olanda, è il 35/o titolo

L'Ajax è campione d'Olanda. La formazione di Ten Hag, fresco di rinnovo con il club biancorosso fino al 2023, ha conquistato il titolo dell'Eredivisie con tre giornate d'anticipo grazie alla vittoria per 4-0 contro l'Emmen. Alla Johan Cruijff Arena hanno deciso la partita le reti di Timber, Haller, Rensch e Klaassen che hanno dato all'Ajax un vantaggio di +15 sul più diretto inseguitore in classifica, il Psv Eindhoven. Per la squadra di Amsterdam è il 35/o 'scudetto' , un record per il calcio olandese.