Champions: Marcelo scelto come scrutatore, Chelsea a rischio

Possibile imprevisto per Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid: il calciatore, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, è stato convocato per lavorare in un seggio elettorale martedì 4 maggio, in occasione delle elezioni regionali di Madrid. Ma, proprio per quel giorno, è prevista la partenza della squadra per Londra, dove mercoledì è in programma Chelsea-Real Madrid, ritorno delle semifinali di Champions League.

La Giunta elettorale madrilena, riporta sempre El Mundo, sostiene che Marcelo potrebbe volare in Inghilterra mercoledì, ma questa opzione pare difficilmente percorribile a causa dei protocolli anti-covid.

Il club spagnolo lavora in tutta fretta per ottenere l'esonero del giocatore dagli obblighi civici ai quali è stato chiamato.

La normativa spagnola include come eccezione per poter rispondere di no alla convocazione al seggio elettorale i casi di "professionisti che devono partecipare a manifestazioni pubbliche in programma il giorno delle elezioni, previste prima della convocazione elettorale, quando l'interessato non può essere sostituito e la mancata partecipazione dello stesso rende necessaria la sospensione della manifestazione, producendo rilevanti danni economici".