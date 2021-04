Premier: 2-1 all'Aston Villa, City vede il titolo

Il Manchester City fa un altro passo verso il titolo di campionato vincendo 2-1 in casa all'Aston Villa e portando a 11 punti il suo vantaggio sullo United secondo in classifica. Sempre stasera, il Tottenham ha battuto 2-1 il Southamtpon.

Dopo la sconfitta a sorpresa col Leeds e l'eliminazione dalla FA Cup ad opera del Chelsea, a Birmingham il City ha ripreso la sua marcia in campionato, nonostante un gol subito dopo 20 secondi di gioco. Il pareggio di Phil Foden al 22' e il vantaggio di Rodrigo al 40' hanno evitato un secondo tempo di sofferenza ai Citizens privi di Kevin De Bruyne e rimasti in dieci per l'espulsione di Stones prima dell'intervallo.

Con Harry Kane infortunato e l'ombra dell'esonerato José Mourinho da cancellare, gli Spurs hanno vinto il recupero della 29/a giornata tornando a sperare nell'accesso alla Champions. Il tecnico Ryan Mason, di soli 29 anni, ha rischiato in esordio negativo dopo la rete di Ingse nel primo tempo, ma nella ripresa Bale e Son, proprio al 90', hanno impacchettato la rimonta.