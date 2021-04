Covid: altro azzurro positivo, Bonucci in isolamento

Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore della Juve e della Nazionale di ritorno dalla trasferta con gli azzurri di Mancini è ora in isolamento domiciliare. Il giocatore si aggiunge ai quattro positivi dello staff comunicati dalla Figc dopo la gara con la Lituania.

Il Sassuolo ha deciso di non far giocare comunque i suoi nazionali Ferrari e Locatelli sabato contro la Roma, pur in presenza di un tampone negativo. "In seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del Gruppo Squadra dell'Italia - è scritto in una nota del club -, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 aprile". Prosegue con difficoltà la preparazione della Roma alla gara con il Sassuolo. I nazionali rientrati oggi (Spinazzola, Mancini, El Shaarawy, Pellegrini e Dzeko) hanno fatto il tampone e sono stati precauzionalmente isolati per via dei 4 casi di Covid nello staff dell'Italia e della positività del ct della Bosnia. Il club giallorosso è in attesa che l'Asl indichi il protocollo da applicare per questi calciatori.

Gianluigi Donnarumma si è sottoposto a tampone con esito negativo. Il portiere rossonero, dopo i casi di positività al Covid in Nazionale, sarà sottoposto a stretto monitoraggio nei prossimi giorni

Lorenzo Insigne, Giovani Di Lorenzo e Alex Meret sono risultati negativi al tampone del Covid. I tre calciatori azzurri si sono sottoposti al tampone questa mattina alle 6, di ritorno dalla Nazionale dove è emerso un focolaio del virus. Sono quindi disponibili per la sfida contro il Crotone. Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia.

Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell'Italia, Immobile, Lazzari e Acerbi oggi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre, ma solamente gli ultimi due si sono allenati nel pomeriggio a Formello. L'attaccante biancoceleste, invece, è stato lasciato a riposo visto l'elevato minutaggio disputato in nazionale nelle tre gare con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Primi tamponi negativi per Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi, i tre giocatori dell'Inter rientrati a Milano dal ritiro nazionale italiana. Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell'Italia, oggi sono stati sottoposti a tampone rapido che ha dato esito negativo per tutti e tre, permettendogli di scendere in campo per un allenamento individuale così come Eriksen e Radu, rientrati dalle rispettive nazionali. Inoltre, i giocatori si sono sottoposti anche a un test molecolare, il cui esito è atteso per domani per scongiurare ogni rischio.