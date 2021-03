Mondiali 2022: Giappone no-limits, 14 gol alla Mongolia

Non è un record, ma quasi. Il Giappone ha inflitto una pesantissima sconfitta alla Mongolia, nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, imponendosi per 14-0. Tripletta di Osako, doppiette di Ito, Furuhashi e Inagaki, una rete per Minamino, Kamada, Morita, Asano e un autogol di Tuyaa. Alla sfida in Mongolia hanno preso parte anche gli 'italiani' Yoshida della Sampdoria e Tomiyasu del Bologna. In passato il Giappone si era già imposto con un punteggio così altisonante, battendo nientemeno che per 15-0 la Nazionale delle Filippine. Il match si disputò nel 1967. Finora i nipponici hanno realizzato 27 gol in 5 partite del Gruppo F, senza mai subire reti. Ieri c'era stata un'altra goleada nelle qualificazioni mondiali, quella del Canada, 11-0 alle Isole Cayman in un match della zona Concacaf.