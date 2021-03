Euro 2021: Pregliasco, pubblico a Roma? Solo simbolicamente

"Ci potrà essere una piccola percentuale, simbolica, nulla di più. Non abbiamo ancora una proiezione numerica sufficiente per sapere quali saranno i numeri dei contagi a giugno". Rispondendo a una domanda sulla possibilità che ci sia pubblico all'Olimpico di Roma durante i prossimi Europei, non usa mezzi termini il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 a 'Un giorno da pecora'. "Ci potrà essere una piccola percentuale, simbolica, nulla di più", aggiunge replicando a chi gli fa notare che l'Uefa chiede una percentuale del pubblico pari al 20% della capienza dell'impianto (al momento, circa 14mila spettatori). "Al momento non mi sembra proprio il caso", aggiunge il medico a Radio1.