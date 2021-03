Fiorentina: Prandelli "Milan arrabbiato? Noi pure"

(ANSA) - FIORENTINA, 20 MAR - "Ci aspettiamo un Milan deluso, arrabbiato, ferito dopo l'eliminazione dall'Europa League, ma anche noi siamo arrabbiati per come sta evolvendo questo campionato, mi auguro domani di rimanere concentrati e in partita fino alla fine". Lo ha detto Cesare Prandelli in vista della sfida contro i rossoneri in programma alle 18 al Franchi.

"Ho grande rispetto per questa grande squadra e per il suo allenatore che è una persona perbene e preparata - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - Quanto a Ibrahimovic penso che sia un esempio unico al mondo: sulle qualità tecniche parla la sua carriera, ma è con la personalità e il suo essere leader e trascinatore che riesce a sovvertire ogni situazione''. (ANSA).