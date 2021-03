Tecnico Wolves rassicura, 'Rui Patricio sta bene'

Arrivano dalla parole del tecnico del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, rassicurazioni sulle condizioni di Rui Patricio, uscito in barella dopo essere stato colpito al volto da una ginocchiata fortuita del compagno si squadra Coady nel finale della sfida di campionato con il Liverpool, vinta dai Reds con un gol di Diogo Jota, ex di turno.

"Abbiamo appena avuto l'ultimo aggiornamento, sta bene, è consapevole, ricorda tutto quello che è successo, è lucido. Sta bene", ha spiegato il tecnico al microfono di Sky Sport. "Quando ci sono queste situazioni, con colpi alla testa ci si preoccupa - ha aggiunto - ma sta bene, si riprenderà".

Un episodio analogo si era verificato a fine novembre, quando l'attaccante dei Wolves, Raul Jimenez, aveva riportato la frattura del cranio in uno scontro di gioco con David Luiz nella partita contro l'Arsenal.