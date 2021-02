Bild, Boateng indagato per lesioni su ex fidanzata

La procura di Monaco ha riaperto le indagini sul giocatore del Bayern Monaco Jerome Boateng per lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata, morta suicida due settimane fa. Lo riferisce Bild. I risultati dell'esame autoptico hanno dato conto di un lobo dell'orecchio strappato sul corpo della modella Kasia Lenhardt. "Il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perché ci sono arrivate nuove informazioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L'indagine è ancora in corso" riporta Bild citando le parole del procuratore capo Anne Leiding.